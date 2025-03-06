Теплоэнергетики Челябинска объявили о старте ремонтной кампании

В Челябинске стартовали ремонтные работы на тепловых сетях. Первым делом специалисты «УСТЭК-Челябинск» реконструируют арендованный у муниципального предприятия участок теплотрассы на улице Челябинского Рабочего. Всего в текущую ремонтную кампанию планируется заменить свыше 13 км теплосетей, 8 км из которых — на арендованном муниципальном имуществе, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Участок муниципальной тепловой сети на улице Челябинского Рабочего был введен в эксплуатацию более 20 лет назад. По оценкам специалистов, он малонадежен: в период эксплуатации с 1 ноября 2024 года АО „УСТЭК-Челябинск“ на нем выявлено 36 повреждений. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию теплотрассы, работы начинаются раньше запланированного срока», — пояснили в пресс-службе компании.
На предприятии добавили, что ремонтные работы пройдут без ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Для этого специалисты проложат временную теплотрассу. Строительно-монтажные работы выполнит подрядная организация — ООО «УКЗ».
Чтобы произвести земляные работы, в охранной зоне тепловой сети и на участке будет выполнен снос зеленых насаждений. Этот шаг согласован с управлением экологии и природопользования города. Компания уже произвела компенсационную выплату.
Работы на улице Челябинского Рабочего завершат в июне. Замена изношенного участка поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение лицея №37, Дворца культуры «Станкомаш», Андреевского торгового комплекса, двух детских садов, девятнадцати жилых домов и семи частных организаций. По оценкам специалистов, коммуникации прослужат более 25 лет.
В компании пояснили, что самым эффективным шагом к повышению надежности системы теплоснабжения Челябинска являются не аварийные ремонты, а планово-предупредительные работы по замене участков теплосетей, которые исчерпали свой ресурс. Именно для них формируется инвестиционная программа предприятия, которая разработана в соответствии со схемой теплоснабжения города.
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