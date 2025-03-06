Десятки изъятых у нарушителей автомобилей отправили на фронт из Челябинска. Фото, видео

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Автомобили нарушителей ПДД отправлены на помощь бойцам
Автомобили нарушителей ПДД отправлены на помощь бойцам Фото:

Из Челябинска в зону СВО 6 марта отправили партию автомобилей, которые были конфискованы у владельцев за грубые нарушения Правил дорожного движения. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, всего в зону СВО отправили 19 транспортных средств. 

Отправку провели у здания областной Госавтоинспекции, ведь именно сотрудники ГАИ выявили нарушителей. После судов лихачам были назначены наказания, в том числе конфискация машин. Впоследствии эти автомобили были переданы в Министерство обороны РФ.

В церемонии передачи приняли участие начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев и руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. Они обратились к личному составу.

«Уважаемые коллеги, с февраля 2022 года наша страна живет под лозунгом „Все для победы, все для фронта“. При этом Россия демонстрирует миру свою мощь, несгибаемую волю народа, его единство в борьбе за независимость и безопасность будущего. И сегодня мы рады быть причастны к передаче очередной партии имущества, необходимого для скорейшего продвижения наших войск и приближения долгожданной победы», — заявил Космачев.

По словам Корниенко, передача автотранспорта проводится в рамках постановления правительства. За полтора года действия этого постановления уже передано 122 единицы автомобильной техники, несколько тракторов, прицепов, катеров и нового технологического оборудования.

«Большую часть этой техники составляют автомобили, изъятые по статье 264 УК РФ — за повторное управление автомобилем в пьяном виде. С коллегами мы продолжаем работу. Данные транспортные средства востребованы на передовой», — отметил Корниенко.

Благодаря взаимодействию Росимущества и ГУ МВД Госавтоинспекцией разработан упрощенный регламент снятия с учета и постановки машин на учет за воинскими частями. Такой регламент позволяет в ускоренном порядке передавать данную технику на нужды СВО.

Некоторые из изъятых у челябинцев автомобилей доставят в зону распределения своим ходом, для других предусмотрен автовоз. После технику загонят в ремонтные цеха. Там мастера переоборудуют транспортные средства для выполнения боевых задач.

Некоторые из автомобилей доставят в зону распределения на автовозе
Некоторые из автомобилей доставят в зону распределения на автовозе
Фото:

Инспекторы ДПС ежедневно выявляют пьяных водителей в транспортном потоке. За 2024 год сотрудники челябинской ГИБДД остановили 12740 нетрезвых водителей. Еще 1789 человек сели за руль авто в нетрезвом состоянии повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность и даже изъятие транспортных средств через суд. После к делу подключаются судебные приставы — они готовят необходимые документы для передачи конфискованного имущества в региональное управление Росимущества. Далее автомобили направляются в Минобороны РФ, которое и принимает решение об их использовании на линии боевого соприкосновения.

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Из Челябинска в зону СВО 6 марта отправили партию автомобилей, которые были конфискованы у владельцев за грубые нарушения Правил дорожного движения. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, всего в зону СВО отправили 19 транспортных средств.  Отправку провели у здания областной Госавтоинспекции, ведь именно сотрудники ГАИ выявили нарушителей. После судов лихачам были назначены наказания, в том числе конфискация машин. Впоследствии эти автомобили были переданы в Министерство обороны РФ. В церемонии передачи приняли участие начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев и руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. Они обратились к личному составу. «Уважаемые коллеги, с февраля 2022 года наша страна живет под лозунгом „Все для победы, все для фронта“. При этом Россия демонстрирует миру свою мощь, несгибаемую волю народа, его единство в борьбе за независимость и безопасность будущего. И сегодня мы рады быть причастны к передаче очередной партии имущества, необходимого для скорейшего продвижения наших войск и приближения долгожданной победы», — заявил Космачев. По словам Корниенко, передача автотранспорта проводится в рамках постановления правительства. За полтора года действия этого постановления уже передано 122 единицы автомобильной техники, несколько тракторов, прицепов, катеров и нового технологического оборудования. «Большую часть этой техники составляют автомобили, изъятые по статье 264 УК РФ — за повторное управление автомобилем в пьяном виде. С коллегами мы продолжаем работу. Данные транспортные средства востребованы на передовой», — отметил Корниенко. Благодаря взаимодействию Росимущества и ГУ МВД Госавтоинспекцией разработан упрощенный регламент снятия с учета и постановки машин на учет за воинскими частями. Такой регламент позволяет в ускоренном порядке передавать данную технику на нужды СВО. Некоторые из изъятых у челябинцев автомобилей доставят в зону распределения своим ходом, для других предусмотрен автовоз. После технику загонят в ремонтные цеха. Там мастера переоборудуют транспортные средства для выполнения боевых задач. Инспекторы ДПС ежедневно выявляют пьяных водителей в транспортном потоке. За 2024 год сотрудники челябинской ГИБДД остановили 12740 нетрезвых водителей. Еще 1789 человек сели за руль авто в нетрезвом состоянии повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность и даже изъятие транспортных средств через суд. После к делу подключаются судебные приставы — они готовят необходимые документы для передачи конфискованного имущества в региональное управление Росимущества. Далее автомобили направляются в Минобороны РФ, которое и принимает решение об их использовании на линии боевого соприкосновения.
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