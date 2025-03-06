Из Челябинска в зону СВО 6 марта отправили партию автомобилей, которые были конфискованы у владельцев за грубые нарушения Правил дорожного движения. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, всего в зону СВО отправили 19 транспортных средств.
Отправку провели у здания областной Госавтоинспекции, ведь именно сотрудники ГАИ выявили нарушителей. После судов лихачам были назначены наказания, в том числе конфискация машин. Впоследствии эти автомобили были переданы в Министерство обороны РФ.
В церемонии передачи приняли участие начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев и руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко. Они обратились к личному составу.
«Уважаемые коллеги, с февраля 2022 года наша страна живет под лозунгом „Все для победы, все для фронта“. При этом Россия демонстрирует миру свою мощь, несгибаемую волю народа, его единство в борьбе за независимость и безопасность будущего. И сегодня мы рады быть причастны к передаче очередной партии имущества, необходимого для скорейшего продвижения наших войск и приближения долгожданной победы», — заявил Космачев.
По словам Корниенко, передача автотранспорта проводится в рамках постановления правительства. За полтора года действия этого постановления уже передано 122 единицы автомобильной техники, несколько тракторов, прицепов, катеров и нового технологического оборудования.
«Большую часть этой техники составляют автомобили, изъятые по статье 264 УК РФ — за повторное управление автомобилем в пьяном виде. С коллегами мы продолжаем работу. Данные транспортные средства востребованы на передовой», — отметил Корниенко.
Благодаря взаимодействию Росимущества и ГУ МВД Госавтоинспекцией разработан упрощенный регламент снятия с учета и постановки машин на учет за воинскими частями. Такой регламент позволяет в ускоренном порядке передавать данную технику на нужды СВО.
Некоторые из изъятых у челябинцев автомобилей доставят в зону распределения своим ходом, для других предусмотрен автовоз. После технику загонят в ремонтные цеха. Там мастера переоборудуют транспортные средства для выполнения боевых задач.
Инспекторы ДПС ежедневно выявляют пьяных водителей в транспортном потоке. За 2024 год сотрудники челябинской ГИБДД остановили 12740 нетрезвых водителей. Еще 1789 человек сели за руль авто в нетрезвом состоянии повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность и даже изъятие транспортных средств через суд. После к делу подключаются судебные приставы — они готовят необходимые документы для передачи конфискованного имущества в региональное управление Росимущества. Далее автомобили направляются в Минобороны РФ, которое и принимает решение об их использовании на линии боевого соприкосновения.
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