Стало известно, сколько в Перми платят айтишникам

В Перми IT-специалистам предлагают зарплату более 450 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермским айтишникам готовы платить сотни тысяч рублей
Пермским айтишникам готовы платить сотни тысяч рублей Фото:

Руководителю отдела разработки 1С в Перми готовы платить от 450 тысяч рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях для айтишников рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«На первом месте в топе самых высокооплачиваемых вакансий для IT-специалистов находится позиция руководителя отдела разработки 1С. Ему предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц. Программисту 1С готовы платить чуть меньше — от 350 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.

В топ также вошли вакансии руководителя IT-службы (от 300 тысяч рублей), IT-инженера (от 270 тысяч рублей) и старшего программиста 1С в нефтегазовой отрасли (от 250 до 350 тысяч рублей). На зарплату от трех до пяти тысяч долларов может претендовать Senior Front-end developer.

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Руководителю отдела разработки 1С в Перми готовы платить от 450 тысяч рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях для айтишников рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «На первом месте в топе самых высокооплачиваемых вакансий для IT-специалистов находится позиция руководителя отдела разработки 1С. Ему предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц. Программисту 1С готовы платить чуть меньше — от 350 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru. В топ также вошли вакансии руководителя IT-службы (от 300 тысяч рублей), IT-инженера (от 270 тысяч рублей) и старшего программиста 1С в нефтегазовой отрасли (от 250 до 350 тысяч рублей). На зарплату от трех до пяти тысяч долларов может претендовать Senior Front-end developer.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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