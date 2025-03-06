Стало известно, сколько в Перми платят айтишникам

Руководителю отдела разработки 1С в Перми готовы платить от 450 тысяч рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях для айтишников рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«На первом месте в топе самых высокооплачиваемых вакансий для IT-специалистов находится позиция руководителя отдела разработки 1С. Ему предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц. Программисту 1С готовы платить чуть меньше — от 350 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
В топ также вошли вакансии руководителя IT-службы (от 300 тысяч рублей), IT-инженера (от 270 тысяч рублей) и старшего программиста 1С в нефтегазовой отрасли (от 250 до 350 тысяч рублей). На зарплату от трех до пяти тысяч долларов может претендовать Senior Front-end developer.
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