Бывший депутат думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаев, осужденный на шесть лет колонии по уголовному делу о взятке инспектору жилстройнадзора Елене Куцуровой, возвращается с СВО — его годовой контракт с батальоном «Ахмат» истекает 11 марта. Политик сообщил URA.RU, что дважды был ранен и получил награды.
«Первое ранение я получил под Курдюмовкой, в ДНР. Второе — уже в Курской области, в Мартыновке. После этого долго приходил в себя, реабилитацию проходил, четыре осколка до сих пор остались. У меня есть орден Мужества, орден „Ахмат-спецназ“, а также награды ЛНР и ДНР, народная звезда „Герой СВО“. Меня представили к госнаградам после ранений — это медали „За храбрость“ II степени и медаль Суворова. Мой контракт с „Ахматом“ истекает 11 марта, и я сейчас жду приказа об увольнении Минобороны, чтобы вернуться в родной Мегион. Он должен прийти до конца месяца», — поделился Арсаев.
Экс-депутат намерен реабилитировать свое имя. Перед вынесением приговора он был исключен из рядов «Единой России», членом которой был много лет.
Ранее URA.RU писало, что Лечи Арсаев, бывший депутат думы Мегиона, был осужден за взятку и исключен из партии «Единая Россия». Он пытался оспорить приговор в апелляции, но ему это не удалось, и он подписал контракт с батальоном «Ахмат».
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