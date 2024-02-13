Прокуратура ХМАО оспорила легкое наказание экс-депутату за дачу взятки

14 февраля 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Экс-депутат передал инспектору Жилстройнадзора два миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО оспорила приговор экс-депутату городской думы Мегиона Лечи Арсаеву, которого суд первой инстанции приговорил к штрафу за дачу взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. В ведомстве URA.RU пояснили, что Арсаев, согласно решению окружного суда ХМАО, отправится в колонию общего режима на шесть лет. «Государственный обвинитель, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловал приговор. По результатам рассмотрения апелляционного представления судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО — Югры ужесточила наказание, назначив мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос об обжаловании дела Арсаева. Арсаев в рамках рассмотрения дела в суде первой инстанции получил штраф по коррупционной статье. Из-за того, что срок давности по делу о нанесении им побоев в кабинете ныне покойного мэра Мегиона Олега Дейнеки общественнице Анаит Анисян истек, за это преступление он не понес наказание. Арсаева обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове Анисян. Она во время совещания по капремонту отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ, пока он не устранит нарушения. Что же касается обвинения по коррупционной статье, то Арсаева признали виновным в даче взятки инспектору ЖСН Куцуровой. По данным следствия, она получила два миллиона рублей за подписание акта ввода в эксплуатацию домов, которые построила фирма экс-депутата. Куцурова в апелляционной инстанции получила 8 лет лишения свободы, однако решением Седьмого кассационного суда в Челябинске дело было направлено на пересмотр в горсуд Мегиона. По данным с сайта суда, его рассмотрение откладывалось 10 раз, в том числе из-за неявки свидетелей. Новое заседание запланировано на 4 марта 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что приговор Арсаева был обжалован. Инсайд агентства подтвердился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура ХМАО оспорила приговор экс-депутату городской думы Мегиона Лечи Арсаеву, которого суд первой инстанции приговорил к штрафу за дачу взятку инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой. В ведомстве URA.RU пояснили, что Арсаев, согласно решению окружного суда ХМАО, отправится в колонию общего режима на шесть лет. «Государственный обвинитель, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловал приговор. По результатам рассмотрения апелляционного представления судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО — Югры ужесточила наказание, назначив мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос об обжаловании дела Арсаева. Арсаев в рамках рассмотрения дела в суде первой инстанции получил штраф по коррупционной статье. Из-за того, что срок давности по делу о нанесении им побоев в кабинете ныне покойного мэра Мегиона Олега Дейнеки общественнице Анаит Анисян истек, за это преступление он не понес наказание. Арсаева обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове Анисян. Она во время совещания по капремонту отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ, пока он не устранит нарушения. Что же касается обвинения по коррупционной статье, то Арсаева признали виновным в даче взятки инспектору ЖСН Куцуровой. По данным следствия, она получила два миллиона рублей за подписание акта ввода в эксплуатацию домов, которые построила фирма экс-депутата. Куцурова в апелляционной инстанции получила 8 лет лишения свободы, однако решением Седьмого кассационного суда в Челябинске дело было направлено на пересмотр в горсуд Мегиона. По данным с сайта суда, его рассмотрение откладывалось 10 раз, в том числе из-за неявки свидетелей. Новое заседание запланировано на 4 марта 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что приговор Арсаева был обжалован. Инсайд агентства подтвердился.