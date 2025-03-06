Подростки смогут ездить в поездах со скидкой 50%: для кого действует, как получить

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о введении постоянной скидки в размере 50% на покупку билетов на поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Скидка доступна всем детям, вне зависимости от формы получаемого ими образования. Ранее подобная льгота предоставлялась только в период с сентября по май и только для детей, обучающихся по очной форме.
Для кого действует скидка
Круглогодичная 50% скидка будет действовать для детей от 10 до 18 лет (граждан РФ). Они смогут ей воспользоваться при покупке билета в плацкартных, общих вагонах и вагонах 2-3-го классов (кроме скоростных), а также в купейных вагонах двухэтажных поездов (по цене половины стоимости плацкартного билета).
Что с детьми до 10 лет
Для детей до 10 лет доступен билет по детскому тарифу, который предоставляет скидку до 35% от цены взрослого билета и действителен во всех категориях вагонов, кроме люкса. Дети до пяти лет могут проехать бесплатно в сопровождении взрослых.
Возраст ребенка учитывается на день начала поездки. Если в день отправления ребенку должно исполниться 5 лет, то на него можно оформить бесплатный проезд, если 10 лет — то детский билет.
В какие даты действует скидка
Срок действия льготной программы установлен с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря текущего года. В период с 1 июня по 31 августа льготы не предоставляются.
На какие билеты действует скидка
Скидка действует только на билеты по территории России. Она не распространяется на билеты в скоростные поезда (например, «Ласточки» и «Сапсаны»), вагоны классов «люкс», СВ и купе, а также на международные поезда.
Какие документы нужны
В ОАО «РЖД» сообщили, что для получения льготы теперь не нужно предъявлять справку из школы, что ребенок обучается в среднем общеобразовательном учреждении по очной форме обучения. Льготой теперь могут воспользоваться все дети от 10 до 18 лет независимо от формы обучения (школьники, студенты колледжей, техникумов, училищ, вузов или находящиеся на домашнем обучении). Для получения льготы не требуется справка из школы, достаточно свидетельства о рождении или паспорта (после 14 лет).
Раньше скидка 50% тоже работала, но в рамках двух акций. С 1 сентября по 31 мая ее предлагали по тарифу «Школьный» — при посадке проверяли справку из школы. А летом действовала акция «Счастливые каникулы» — тут уже никакую справку не требовали. Продолжат ли действовать старые акции или их полностью заменит новая — пока неизвестно.
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