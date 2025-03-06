Baza: президента Южной Осетии госпитализировали с подозрением на инфаркт

У Гаглоева запланирован осмотр врача
Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Глава государства днем почувствовал себя плохо.
«Алана Гаглоева госпитализировали. Предварительно, у него подозрение на инфаркт», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что 44-летний глава республики почувствовал себя плохо и был доставлен в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы. Пресс-секретарь Гаглоева сообщила, что у него запланирован осмотр врача.
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