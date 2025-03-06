Baza: президента Южной Осетии госпитализировали с подозрением на инфаркт

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У Гаглоева запланирован осмотр врача
У Гаглоева запланирован осмотр врача Фото:

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Глава государства днем почувствовал себя плохо.

«Алана Гаглоева госпитализировали. Предварительно, у него подозрение на инфаркт», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что 44-летний глава республики почувствовал себя плохо и был доставлен в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы. Пресс-секретарь Гаглоева сообщила, что у него запланирован осмотр врача.

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Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Глава государства днем почувствовал себя плохо. «Алана Гаглоева госпитализировали. Предварительно, у него подозрение на инфаркт», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что 44-летний глава республики почувствовал себя плохо и был доставлен в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы. Пресс-секретарь Гаглоева сообщила, что у него запланирован осмотр врача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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