Бедовый свердловский мэр готовит себе в приемники блогера из Москвы. Фото

Блогер telegram-канала SHOT поучаствует в конкурсе на место мэра Березовского
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Евгений Писцов пообещал блогеру возможное место на городской Аллее славы
Евгений Писцов пообещал блогеру возможное место на городской Аллее славы Фото:
новость из сюжета
Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, проигравший на выборах мэра жене своего водителя Юлии Маслаковой, которая по итогу отказалась принять присягу, нашел нового кандидата — московского блогера. Об этом он в шутку рассказал у себя в соцсетях.

«Встретился с гостем из Москвы, блогером telegram-канала SHOT Петром Скуфановым. Он приехал в наш город, чтобы в будущем попробовать принять участие в конкурсе на должность мэра. Сейчас вовсю изучает наш город, в чем мы гостеприимно решили помочь...», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С гостем также обсудили проблемы Березовского и то, в чем город преуспел. Писцов также выразил надежду, что неравнодушный гость из столицы, какими бы ни были итоги следующего конкурса, поможет городу в решении глобальных многолетних вопросов. «Если у него получится подсобить, увековечим имя Петра Скуфанова на городской Аллее славы!», — пошутил он.

Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз. Все из-за того, что команда губернатора, поддерживающая кандидатуру Писцова, пыталась договориться с нелояльными к нему депутатами (а таких большинство). До финального голосования в итоге допустили его и Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова, которая была его спойлером. Она выиграла, но принимать присягу отказалась. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.

Евгений Писцов встретился с блогером Петром Скуфановым
Евгений Писцов встретился с блогером Петром Скуфановым
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Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, проигравший на выборах мэра жене своего водителя Юлии Маслаковой, которая по итогу отказалась принять присягу, нашел нового кандидата — московского блогера. Об этом он в шутку рассказал у себя в соцсетях. «Встретился с гостем из Москвы, блогером telegram-канала SHOT Петром Скуфановым. Он приехал в наш город, чтобы в будущем попробовать принять участие в конкурсе на должность мэра. Сейчас вовсю изучает наш город, в чем мы гостеприимно решили помочь...», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». С гостем также обсудили проблемы Березовского и то, в чем город преуспел. Писцов также выразил надежду, что неравнодушный гость из столицы, какими бы ни были итоги следующего конкурса, поможет городу в решении глобальных многолетних вопросов. «Если у него получится подсобить, увековечим имя Петра Скуфанова на городской Аллее славы!», — пошутил он. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз. Все из-за того, что команда губернатора, поддерживающая кандидатуру Писцова, пыталась договориться с нелояльными к нему депутатами (а таких большинство). До финального голосования в итоге допустили его и Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова, которая была его спойлером. Она выиграла, но принимать присягу отказалась. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.
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