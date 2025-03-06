Жители Екатеринбурга после шоу «Женский форум» в МТС Live Hall заметили, что сервис «Яндекс.Такси» начал показывать место в очереди. Очевидица, написавшая об этом в соцсетях, не могла уехать домой, так как перед ней в очереди было более 100 человек.
«Я очень долго ждала. В итоге мой муж вызвал такси прямо из дома на два адреса, поехал вместе с водителем за мной и мы на этой же машине домой поехали. Со мной очень многие такси ждали», — передает ее слова telegram-канал «Свет Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу сервиса такси за комментарием. Ответ ожидается.
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