06 марта 2025

Екатеринбуржцы заметили очередь в приложении такси от «Яндекса». Скрин

Екатеринбуржцы заметили очередь в приложении такси «Яндекса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке пришлось звонить мужу, чтобы он поехал к ней на такси
Девушке пришлось звонить мужу, чтобы он поехал к ней на такси Фото:

Жители Екатеринбурга после шоу «Женский форум» в МТС Live Hall заметили, что сервис «Яндекс.Такси» начал показывать место в очереди. Очевидица, написавшая об этом в соцсетях, не могла уехать домой, так как перед ней в очереди было более 100 человек.

«Я очень долго ждала. В итоге мой муж вызвал такси прямо из дома на два адреса, поехал вместе с водителем за мной и мы на этой же машине домой поехали. Со мной очень многие такси ждали», — передает ее слова telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу сервиса такси за комментарием. Ответ ожидается.

Екатеринбурженка оказалась 149-й в очереди
Екатеринбурженка оказалась 149-й в очереди
Фото:

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Жители Екатеринбурга после шоу «Женский форум» в МТС Live Hall заметили, что сервис «Яндекс.Такси» начал показывать место в очереди. Очевидица, написавшая об этом в соцсетях, не могла уехать домой, так как перед ней в очереди было более 100 человек. «Я очень долго ждала. В итоге мой муж вызвал такси прямо из дома на два адреса, поехал вместе с водителем за мной и мы на этой же машине домой поехали. Со мной очень многие такси ждали», — передает ее слова telegram-канал «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу сервиса такси за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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