Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск используют украинский конфликт как инструмент для поддержания своей власти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Для того, чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран,» — заявил Володин. Свое мнение он выразил в личном telegram-канале.
Вячеслав Володин также отметил, что экономическая ситуация в еврозоне остается сложной, Европа стоит перед лицом глубокого экономического кризиса. Так, экономика Германии находится в состоянии рецессии уже полтора года, а ВВП еврозоны в 2024 году вырос всего на 0,7%.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал ситуацию на Украине прокси-войной Штатов с Россией. Он также заявил, что представители некоторых стран Европы предложили нынешней американской администрации продлить конфликт еще на год.
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