Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио описал конфликт на Украине как прокси-войну между Штатами и Россией. Он подчеркнул, что данное противостояние представляет собой столкновение двух ядерных держав.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сообщил Рубио в интервью телеканалу Fox New. Он также заявил, что украинский конфликт должен быть завершен.
Ранее США приостановили поставки оружия Киеву. Так Вашингтон пытался принудить Киев к мирным переговорам. По информации, предоставленной Государственным департаментом США, в период конфликта Соединенные Штаты направили в Киев военную помощь на общую сумму 65,9 миллиарда долларов.
Не все хотят завершения сложившейся ситуации на Украине. Как отмечал Рубио, министры иностранных дел некоторых стран Европы предложили администрации США продлить конфликт на Украине еще на год, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.