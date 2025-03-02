Рубио: несколько стран ЕС призвали США затянуть конфликт на Украине еще на год

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Марко Рубио рассказал, что страны ЕС хотят продлить конфликт на Украине на год
Марко Рубио рассказал, что страны ЕС хотят продлить конфликт на Украине на год Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Министры иностранных дел нескольких стран Европы предложили администрации США продлить конфликт на Украине еще на год. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Некоторые министры предлагают отсрочить завершение конфликта на год в надежде, что Россия затем будет готова к ведению переговоров», — заявил Рубио в беседе с ABC News. Госсекретарь подчеркнул, что такой подход не соответствует планам президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что у большинства из европейских политиков в принципе нет плана дальнейших действий по разрешению конфликта. 

До этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что в администрации США задумываются над необходимостью смены украинского лидера, так как глава Украины Владимир Зеленский не хочет идти на контакт. Он в целом выразил сомнения, что в ближайшее время участники конфликта сядут за стол переговоров. Скандал в Белом доме, который привел к международной напряженности, состоялся вечером 1 марта. Европейские лидеры после этого выступили с поддержкой Киева.

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Министры иностранных дел нескольких стран Европы предложили администрации США продлить конфликт на Украине еще на год. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. «Некоторые министры предлагают отсрочить завершение конфликта на год в надежде, что Россия затем будет готова к ведению переговоров», — заявил Рубио в беседе с ABC News. Госсекретарь подчеркнул, что такой подход не соответствует планам президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что у большинства из европейских политиков в принципе нет плана дальнейших действий по разрешению конфликта.  До этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что в администрации США задумываются над необходимостью смены украинского лидера, так как глава Украины Владимир Зеленский не хочет идти на контакт. Он в целом выразил сомнения, что в ближайшее время участники конфликта сядут за стол переговоров. Скандал в Белом доме, который привел к международной напряженности, состоялся вечером 1 марта. Европейские лидеры после этого выступили с поддержкой Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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