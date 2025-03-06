06 марта 2025

Ямальский проект о женском здоровье представили министру РФ Мурашко. Фото

Врач медцентра из ЯНАО Полодова защитила проект о здоровье перед Мурашко
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мурашко побывал на форуме среди женщин-лидеров
Михаил Мурашко побывал на форуме среди женщин-лидеров Фото:

Проект ямальского центра медицинской профилактики «Женщина — основа здоровой семьи» представили министру здравоохранения России Михаилу Мурашко на форуме в Москве. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба главного врача медорганизации, доктора медицинских наук Сергея Токарева.

«На этой неделе в Москве состоялся II форум „Женщины за здоровое общество“. Его главная задача рассказать о национальных проектах, а также вовлечь женщин в общее дело сохранения здоровья. Победитель III конкурсного отбора, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова представила на экспертной дискуссии стратегию успеха в реализации ямальского проекта „Женщина — основа здоровой семьи“, — сообщила пресс-служба.

В рамках проекта две тысячи северянок обучались принципам здорового образа жизни у ведущих федеральных и региональных экспертов. Во время встречи с Михаилом Мурашко Половодова рассказала о механизмах реализации проекта, представила его эффективность и практическую значимость.

Михаил Мурашко высоко оценил на форуме деятельность женщин-лидеров, подчеркнул важность каждой представленной практики для достижения целей нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Организаторами встречи выступили Совет Федерации и Фонд «Росконгресс». Приветственное слово в адрес форума направил президент России Владимир Путин.

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Проект ямальского центра медицинской профилактики «Женщина — основа здоровой семьи» представили министру здравоохранения России Михаилу Мурашко на форуме в Москве. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба главного врача медорганизации, доктора медицинских наук Сергея Токарева. «На этой неделе в Москве состоялся II форум „Женщины за здоровое общество“. Его главная задача рассказать о национальных проектах, а также вовлечь женщин в общее дело сохранения здоровья. Победитель III конкурсного отбора, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова представила на экспертной дискуссии стратегию успеха в реализации ямальского проекта „Женщина — основа здоровой семьи“, — сообщила пресс-служба. В рамках проекта две тысячи северянок обучались принципам здорового образа жизни у ведущих федеральных и региональных экспертов. Во время встречи с Михаилом Мурашко Половодова рассказала о механизмах реализации проекта, представила его эффективность и практическую значимость. Михаил Мурашко высоко оценил на форуме деятельность женщин-лидеров, подчеркнул важность каждой представленной практики для достижения целей нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Организаторами встречи выступили Совет Федерации и Фонд «Росконгресс». Приветственное слово в адрес форума направил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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