По важным военным и энергетическим объектам Украины совершен удар: карта СВО 7 марта

На Украине зафиксирована массированная ракетная атака на объекты энергетической, газовой и военной инфраструктуры. Как сообщает Министерство энергетики страны, удары произошли в ночь на 7 марта. Хлопки были слышны на территории Полтавской, Сумской и Тернопольской области. Ход боевых действий и положение на фронте — в материале URA.RU.
Удар по газовой и военной инфраструктуре Украины
Массированный ночной прилет на Украине
Ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Там зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны. По данным местных СМИ, за ночь зафиксированы две ракетные волны. Звуки взрывов слышали жители Ивано-Франковска, Харькова, Полтавы, Тернополя, а также Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.
В Харькове горят заводы и гостиницы для наемников ВСУ
Фабрика «Хладопром» в Харькове, известная также как «Холодильник», стала одной из первых целей ночных ударов. На объекте уже давно не обслуживают потребности гражданского населения, там «давно хозяйничают люди в погонах», передает aif.ru.
Среди целей также оказались танковый и танкоремонтный заводы. А в районах Основа и Немышлянский поражены линии производства беспилотников для ВСУ. Кроме того, атаке подверглись гостиницы, которые стали излюбленным местом базирования иностранных наемников. Место прилета оцепили сотрудники Службы внешней разведки Украины (СВУ), машины скорой помощи в первую очередь вывозили из гостиниц убитых и раненных иностранных бойцов.
Атаки дронов по России
ВСУ ночью 7 марта предприняли попытку атаки над территорий России с помощью БПЛА. Так, силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 39 украинских дронов. Из общего числа сбитых беспилотников 14 было уничтожено над территорией Республики Крым. В акватории Черного моря были сбиты 12 дронов, в Курской области — семь. Три беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, еще по одному дрону — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.
Курское направление
В Курской области ВС РФ ведут активное наступление. Бойцы продвигаются в районе Куриловки и осуществляют авиационные удары по позициям противника в Гуево с использованием тяжелых бомб. Боевые действия также разворачиваются в лесных районах на юго-западе Суджанского района, на восточных окраинах и вблизи населенного пункта Лебедевка и в районе Малой Локни, передает telegram-канал «Два майора».
Донецкое направление
В Киевском районе Донецка (ДНР) трое гражданских получили легкие ранения в результате возникшей ударной волны из-за сбитой ракеты противника, сообщил «Два майора». Также в Горловке трое граждан были ранены на остановке общественного транспорта после обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, в Горняцком районе Макеевки пострадал мужчина: он получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета.
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