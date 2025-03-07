Минобороны: средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над Россией

За прошедшую ночь средствами ПВО было успешно уничтожено 39 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ. Об атаке ВСУ пресс-служба оборонного ведомства написала в своем в telegram-канале.
Так, над территорией Республики Крым было сбито 14 дронов, над акваторией Черного и Азовских морей — 12 и три соответственно, над Курской областью — семь дронов. В то же время в Ростовской, Белгородской и Орловской областях уничтожили по одному БПЛА противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.