Минобороны: средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над Россией

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Над территориями РФ сбиты 39 БПЛА ВСУ
Над территориями РФ сбиты 39 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь средствами ПВО было успешно уничтожено 39 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ. Об атаке ВСУ пресс-служба оборонного ведомства написала в своем в telegram-канале.

Так, над территорией Республики Крым было сбито 14 дронов, над акваторией Черного и Азовских морей — 12 и три соответственно, над Курской областью — семь дронов. В то же время в Ростовской, Белгородской и Орловской областях уничтожили по одному БПЛА противника.

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За прошедшую ночь средствами ПВО было успешно уничтожено 39 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ. Об атаке ВСУ пресс-служба оборонного ведомства написала в своем в telegram-канале. Так, над территорией Республики Крым было сбито 14 дронов, над акваторией Черного и Азовских морей — 12 и три соответственно, над Курской областью — семь дронов. В то же время в Ростовской, Белгородской и Орловской областях уничтожили по одному БПЛА противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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