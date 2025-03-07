Shot: студенты главного вуза России отравились в столовой

Шесть студентов Московского государственного университета (МГУ) были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию после посещения столовой химического факультета. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Шесть студентов МГУ госпитализированы с кишечной инфекцией», — говорится в сообщении telegram-канала. По его данным, перед появлением симптомов заболевания, пострадавшие посетили столовую, которая находится в здании химического факультета, расположенном рядом с главным корпусом университета.
Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В столовой взяли пробы пищевой продукции, у персонала и пострадавших взяли анализы. В общежитии неподалеку проведут медосмотр студентов.
URA.RU направило запрос в Московский государственный университет. На момент публикации ответа не последовало.
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