Shot: студенты главного вуза России отравились в столовой

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В МГУ проходит проверка пищевой продукции, сообщает Shot
В МГУ проходит проверка пищевой продукции, сообщает Shot Фото:

Шесть студентов Московского государственного университета (МГУ) были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию после посещения столовой химического факультета. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Шесть студентов МГУ госпитализированы с кишечной инфекцией», — говорится в сообщении telegram-канала. По его данным, перед появлением симптомов заболевания, пострадавшие посетили столовую, которая находится в здании химического факультета, расположенном рядом с главным корпусом университета.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В столовой взяли пробы пищевой продукции, у персонала и пострадавших взяли анализы. В общежитии неподалеку проведут медосмотр студентов.

URA.RU направило запрос в Московский государственный университет. На момент публикации ответа не последовало. 

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Шесть студентов Московского государственного университета (МГУ) были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию после посещения столовой химического факультета. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Шесть студентов МГУ госпитализированы с кишечной инфекцией», — говорится в сообщении telegram-канала. По его данным, перед появлением симптомов заболевания, пострадавшие посетили столовую, которая находится в здании химического факультета, расположенном рядом с главным корпусом университета. Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В столовой взяли пробы пищевой продукции, у персонала и пострадавших взяли анализы. В общежитии неподалеку проведут медосмотр студентов. URA.RU направило запрос в Московский государственный университет. На момент публикации ответа не последовало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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