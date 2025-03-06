06 марта 2025

Пермякам рассказали, когда дешевле ездить на такси 8 марта. Инфографика

В Перми вечером 8 марта вырастут цены на такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользоваться услугами такси в праздники выгоднее утром и днем
Пользоваться услугами такси в праздники выгоднее утром и днем Фото:
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Россияне готовятся отметить 8 Марта

В Перми 8 марта ездить на такси выгоднее утром и днем. Вечером начинается период повышенного спроса и цены на поездки растут. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».

«Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и спрос будет на 15% выше, чем обычно в субботу. На фоне повышенного спроса цена по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из-за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дороже всего поездки будут из крупных торговых центров, популярных кафе и ресторанов. Что же касается 7 марта, то спрос начнет расти в пятницу днем и продолжится до вечера. В предыдущие годы аналитики фиксировали увеличение среднего чека на услуги такси до 10-20%.

Спрос начнет расти в пятницу днем
Спрос начнет расти в пятницу днем
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В Перми 8 марта ездить на такси выгоднее утром и днем. Вечером начинается период повышенного спроса и цены на поездки растут. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Яндекс». «Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и спрос будет на 15% выше, чем обычно в субботу. На фоне повышенного спроса цена по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из-за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе», — сказано в сообщении. Уточняется, что дороже всего поездки будут из крупных торговых центров, популярных кафе и ресторанов. Что же касается 7 марта, то спрос начнет расти в пятницу днем и продолжится до вечера. В предыдущие годы аналитики фиксировали увеличение среднего чека на услуги такси до 10-20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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