В Перми 8 марта ездить на такси выгоднее утром и днем. Вечером начинается период повышенного спроса и цены на поездки растут. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».
«Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и спрос будет на 15% выше, чем обычно в субботу. На фоне повышенного спроса цена по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из-за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе», — сказано в сообщении.
Уточняется, что дороже всего поездки будут из крупных торговых центров, популярных кафе и ресторанов. Что же касается 7 марта, то спрос начнет расти в пятницу днем и продолжится до вечера. В предыдущие годы аналитики фиксировали увеличение среднего чека на услуги такси до 10-20%.
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