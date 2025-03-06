06 марта 2025

Машина превратилась в месиво: на челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Видео

Между Миассом и Златоустам произошло ДТП с двумя погибшими
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель и пассажир легковушки скончались
Водитель и пассажир легковушки скончались Фото:

На дороге между Миассом и Златоустом (Челябинская область) легковушка столкнулась с грузовиком. Удар был такой силы, что «Ситроен С4» превратился в груду металла. Водитель и пассажир хэтчбэка скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«На 25-м километре автодороги „Миасс-Златоуст“ женщина, управляя „Ситроен С4“, при выезде со второстепенной дороги, по предварительным данным, не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю JAC, который двигался по главной дороге. В результате она совершила столкновение с грузовиком», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.

От удара водитель легковушки скончалась на месте. Пассажир был госпитализирован. Врачи пытались спасти его, но травмы были несовместимы с жизнью.

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На дороге между Миассом и Златоустом (Челябинская область) легковушка столкнулась с грузовиком. Удар был такой силы, что «Ситроен С4» превратился в груду металла. Водитель и пассажир хэтчбэка скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «На 25-м километре автодороги „Миасс-Златоуст“ женщина, управляя „Ситроен С4“, при выезде со второстепенной дороги, по предварительным данным, не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю JAC, который двигался по главной дороге. В результате она совершила столкновение с грузовиком», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону. От удара водитель легковушки скончалась на месте. Пассажир был госпитализирован. Врачи пытались спасти его, но травмы были несовместимы с жизнью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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