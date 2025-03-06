На дороге между Миассом и Златоустом (Челябинская область) легковушка столкнулась с грузовиком. Удар был такой силы, что «Ситроен С4» превратился в груду металла. Водитель и пассажир хэтчбэка скончались, сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«На 25-м километре автодороги „Миасс-Златоуст“ женщина, управляя „Ситроен С4“, при выезде со второстепенной дороги, по предварительным данным, не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю JAC, который двигался по главной дороге. В результате она совершила столкновение с грузовиком», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.
От удара водитель легковушки скончалась на месте. Пассажир был госпитализирован. Врачи пытались спасти его, но травмы были несовместимы с жизнью.
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