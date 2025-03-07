Louis Vuitton уходит из московского ЦУМа после трех лет простоя

Французский модный дом Louis Vuitton принял решение не продлевать договор аренды с московским ЦУМом, освободив занимаемые площади. В ЦУМе Louis Vuitton занимал 88 кв. м, в то время как ранее площадь магазина составляла 504 квадратных метров.
«Louis Vuitton освободил площади своего бутика в ЦУМе и офис на Большой Дмитровке в Москве, а также магазины в Сочи и Санкт-Петербурге», — сообщил РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российской «дочки» компании за 2024 год.
Компания также закрыла свои офисы на Большой Дмитровке в Москве и магазины в Сочи и Санкт-Петербурге. Однако Louis Vuitton не отказался от всех своих объектов в России и сохранил за собой еще два магазина.
Louis Vuitton начал открывать свои бутики в России в начале 2000-х годов, первым из которых стал магазин на углу Столешникова переулка и Малой Дмитровки, за которым последовал магазин в ГУМе. В конце 2022 года модный дом значительно сократил свои площади в ЦУМе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.