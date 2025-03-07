Челябинец выиграл в лотерею более 13,5 млн рублей

Счастливый билет обошелся участнику в 70 рублей
Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 13,5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», счастливый билет обошелся ему в 70 рублей.
«Был разыгран суперприз в размере 13 676 233 рубля. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Счастливчик еще не обратился в лотерейный центр за призом. В пресс-службе предположили, что он еще не знает о победе. Пока известно лишь, что участник купил билет за 70 рублей.
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