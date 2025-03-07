Челябинец выиграл в лотерею более 13,5 млн рублей

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Счастливый билет обошелся участнику в 70 рублей
Счастливый билет обошелся участнику в 70 рублей Фото:

Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 13,5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», счастливый билет обошелся ему в 70 рублей.

«Был разыгран суперприз в размере 13 676 233 рубля. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Счастливчик еще не обратился в лотерейный центр за призом. В пресс-службе предположили, что он еще не знает о победе. Пока известно лишь, что участник купил билет за 70 рублей.

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Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 13,5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», счастливый билет обошелся ему в 70 рублей. «Был разыгран суперприз в размере 13 676 233 рубля. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Счастливчик еще не обратился в лотерейный центр за призом. В пресс-службе предположили, что он еще не знает о победе. Пока известно лишь, что участник купил билет за 70 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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