06 марта 2025

Импортеры нашли новых поставщиков овощей и фруктов в Свердловскую область

Овощи и фрукты в Свердловскую область будут поставлять из Киргизии
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазины поставят свежие и консервированные овощи
В магазины поставят свежие и консервированные овощи Фото:

Овощи и фрукты из Киргизии скоро появятся на прилавках магазинов Свердловской области. Представители региональных торговых сетей и компаний-импортеров заключили договоры о поставке продукции в ходе визита на сельскохозяйственные предприятия Киргизии, рассказали в департаменте информполитики.

«Свердловские компании, участвующие в визите в Бишкек, уже много лет работают с импортом товаров из-за рубежа. Считаю, это является благоприятным условием для перехода от установления первичного знакомства к заключению договоров о прямых поставках», — сказал вице-губернатор Василий Козлов.

Предварительные договоренности касаются поставок консервированных и свежих томатов, кукурузы, лука, моркови, тыквы, яблок и клубники. Также обсуждалась возможность импорта киргизских деликатесов, таких как мясо яка и форель.

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Овощи и фрукты из Киргизии скоро появятся на прилавках магазинов Свердловской области. Представители региональных торговых сетей и компаний-импортеров заключили договоры о поставке продукции в ходе визита на сельскохозяйственные предприятия Киргизии, рассказали в департаменте информполитики. «Свердловские компании, участвующие в визите в Бишкек, уже много лет работают с импортом товаров из-за рубежа. Считаю, это является благоприятным условием для перехода от установления первичного знакомства к заключению договоров о прямых поставках», — сказал вице-губернатор Василий Козлов. Предварительные договоренности касаются поставок консервированных и свежих томатов, кукурузы, лука, моркови, тыквы, яблок и клубники. Также обсуждалась возможность импорта киргизских деликатесов, таких как мясо яка и форель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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