Импортеры нашли новых поставщиков овощей и фруктов в Свердловскую область

Овощи и фрукты из Киргизии скоро появятся на прилавках магазинов Свердловской области. Представители региональных торговых сетей и компаний-импортеров заключили договоры о поставке продукции в ходе визита на сельскохозяйственные предприятия Киргизии, рассказали в департаменте информполитики.
«Свердловские компании, участвующие в визите в Бишкек, уже много лет работают с импортом товаров из-за рубежа. Считаю, это является благоприятным условием для перехода от установления первичного знакомства к заключению договоров о прямых поставках», — сказал вице-губернатор Василий Козлов.
Предварительные договоренности касаются поставок консервированных и свежих томатов, кукурузы, лука, моркови, тыквы, яблок и клубники. Также обсуждалась возможность импорта киргизских деликатесов, таких как мясо яка и форель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!