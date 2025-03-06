06 марта 2025

Вымогатель в маске грозился сжечь ресторан в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный разбил окно ресторана
Неизвестный разбил окно ресторана Фото:

В Екатеринбурге неизвестный вымогал у сотрудников ресторана «Донна Оливия» (ул. 8 Марта, 41) 15 тысяч долларов и грозился сжечь заведение. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл источник.

По его словам, неизвестный сначала писал сообщения с угрозами сотрудникам ресторана. «Потом потребовал 15 тысяч долларов. В случае отказа пригрозил кинуть коктейль Молотова в здание», — сказал собеседник агентства.

Позже незнакомец разбил окно ресторана. Хулигана ищут силовики. Он был одет в черную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки. На лице была маска.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге неизвестный вымогал у сотрудников ресторана «Донна Оливия» (ул. 8 Марта, 41) 15 тысяч долларов и грозился сжечь заведение. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, неизвестный сначала писал сообщения с угрозами сотрудникам ресторана. «Потом потребовал 15 тысяч долларов. В случае отказа пригрозил кинуть коктейль Молотова в здание», — сказал собеседник агентства. Позже незнакомец разбил окно ресторана. Хулигана ищут силовики. Он был одет в черную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки. На лице была маска. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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