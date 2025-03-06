Вымогатель в маске грозился сжечь ресторан в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге неизвестный вымогал у сотрудников ресторана «Донна Оливия» (ул. 8 Марта, 41) 15 тысяч долларов и грозился сжечь заведение. Подробности криминальной истории URA.RU раскрыл источник.
По его словам, неизвестный сначала писал сообщения с угрозами сотрудникам ресторана. «Потом потребовал 15 тысяч долларов. В случае отказа пригрозил кинуть коктейль Молотова в здание», — сказал собеседник агентства.
Позже незнакомец разбил окно ресторана. Хулигана ищут силовики. Он был одет в черную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки. На лице была маска.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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