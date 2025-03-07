Екатеринбурженка заглянула на «Мамбу» и лишилась миллиона рублей

08 марта 2025 в 08:02 Размер текста - 17 +

Девушка повелась на предложение нового знакомого и потеряла деньги (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств «Мамба» с парнем, после чего набрала кредитов и лишилась почти 1,4 миллиона рублей. Об очередном факте мошенничества URA.RU рассказал источник. «Девушке написал незнакомец на „Мамбе“, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже „вложила их в дело“», — объяснил собеседник агентства. Деньги она переводила разным лицам, например, Патимат Алдамовой или Мурату Сообцокову. А когда дивиденды ей не пришли, девушка догадалась об обмане. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств «Мамба» с парнем, после чего набрала кредитов и лишилась почти 1,4 миллиона рублей. Об очередном факте мошенничества URA.RU рассказал источник. «Девушке написал незнакомец на „Мамбе“, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже „вложила их в дело“», — объяснил собеседник агентства. Деньги она переводила разным лицам, например, Патимат Алдамовой или Мурату Сообцокову. А когда дивиденды ей не пришли, девушка догадалась об обмане. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».