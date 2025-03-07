07 марта 2025

Екатеринбурженка заглянула на «Мамбу» и лишилась миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка повелась на предложение нового знакомого и потеряла деньги (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств «Мамба» с парнем, после чего набрала кредитов и лишилась почти 1,4 миллиона рублей. Об очередном факте мошенничества URA.RU рассказал источник.

«Девушке написал незнакомец на „Мамбе“, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже „вложила их в дело“», — объяснил собеседник агентства.

Деньги она переводила разным лицам, например, Патимат Алдамовой или Мурату Сообцокову. А когда дивиденды ей не пришли, девушка догадалась об обмане. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств «Мамба» с парнем, после чего набрала кредитов и лишилась почти 1,4 миллиона рублей. Об очередном факте мошенничества URA.RU рассказал источник. «Девушке написал незнакомец на „Мамбе“, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже „вложила их в дело“», — объяснил собеседник агентства. Деньги она переводила разным лицам, например, Патимат Алдамовой или Мурату Сообцокову. А когда дивиденды ей не пришли, девушка догадалась об обмане. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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