Екатеринбурженка заглянула на «Мамбу» и лишилась миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств «Мамба» с парнем, после чего набрала кредитов и лишилась почти 1,4 миллиона рублей. Об очередном факте мошенничества URA.RU рассказал источник.
«Девушке написал незнакомец на „Мамбе“, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже „вложила их в дело“», — объяснил собеседник агентства.
Деньги она переводила разным лицам, например, Патимат Алдамовой или Мурату Сообцокову. А когда дивиденды ей не пришли, девушка догадалась об обмане. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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