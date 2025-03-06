Бывший участник СВО в составе ЧВК «Вагнер» признан судом виновным в изнасиловании ребенка. Подсудимый получил 12 лет колонии, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.
«Суд на днях приговорил участника СВО в составе военной компании „Вагнер“ Андрея Ф. к 12 годам за изнасилование малолетней девочки», — сообщили источники. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на один год после отбытия наказания. Приговор в законную силу не вступил.
Мужчина был задержан в мае прошлого года по обвинению в изнасиловании второклассницы. Во время следствия он находился в СИЗО, хотя подавал жалобы на меру пресечения.
Информация частично подтвердилась судебными материалами. На сайте городского суда обозначено, что вынесен обвинительный приговор по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полиция задержала челябинца, который изнасиловал школьницу в Заозерном микрорайоне. Выяснилось, что ранее судимый мужчина ушел из психбольницы и обманом затащил девушку в подвал, где надругался над ней. В настоящее время он арестован и находится в СИЗО.
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