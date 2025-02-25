Челябинский бродяга затащил девушку в подвал: в Кургане силовики задержали насильника школьницы

В Кургане полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. По информации УМВД России по г. Кургану, инцидент произошел в дневное время во дворе многоквартирного дома, где злоумышленник под предлогом попросил помощи у девушки, после чего затащил ее в подвал. Задержанным оказался житель Челябинской области, ведущий бродяжнический образ жизни, сообщает УМВД региона.
«В городе Кургане незнакомый мужчина под надуманным предлогом попросил школьницу о помощи. Далее он затащил девушку в подвал и совершил в отношении нее противоправные действия», — сообщили редакции в пресс-службе ведомства в ответ на запрос. Для поимки преступника были немедленно организованы оперативные мероприятия. Задержать его сумели, изучив данные видеокамер.
В результате проведенных операций подозреваемый был задержан в тот же день. 36-летний мужчина, зарегистрированный в Челябинской области и имеющий историю уголовных преступлений, признался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело, и он задержан в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи готовятся предъявить обвинение в изнасиловании задержанному. Будет решаться вопрос о помещении его в СИЗО. Силовики сумели задержать насильника, после того как он покинул добровольно психбольницу и спустя несколько дней напал на школьницу.
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