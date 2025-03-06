Уборщица «Газпрома» рассказала, чем занимается в свободное время на вахте в Новом Уренгое

Женщины на одном из газовых промыслов в 150 км от Нового Уренгоя проводят свободное время, увлекаясь кулинарией. Иногда ходят в бани. О своем досуге на вахте рассказала уборщик производственных помещений в ООО «Газпром добыча Уренгой» Радмила. На этот метод работы женщина перешла недавно, и ей пока не хватает домашнего уюта.
«Женщин здесь немного, и мы вместе стараемся скрасить наш быт и досуг. Например, недавно на Масленицу пекли блины. В женские дни в бане устраиваем себе спа-процедуры. У нас даже есть свой „торговый центр“ — буфет общежития, где по четвергам, в дни привоза, можно побаловать себя фруктами и сладостями к чаю», — цитирует рассказ Радмилы корпоративное издание «Газ Уренгоя».
Радмила перешла на газовый промысел № 16 Уренгойского НКГМ полгода назад по семейным обстоятельствам. Находится вахтовый поселок на Песцовой площади в 150 км от Нового Уренгоя, и потому сотрудники трудятся здесь вахтовым методом.
«Если честно, я думала, что такой перевод дастся легко. Но вахта все еще достаточно тяжела для меня в моральном плане. Каждый раз отправляясь сюда из дома в Новом Уренгое, понимаю, что еду в общежитие, и это все – временно. Наверное, мужчинам перестраиваться проще, а лично мне очень не хватает домашнего уюта», – цитирует источник слова Радмилы.
Как сообщает газета, вахтовый поселок, где работает Радмила, — это полностью автономный жилой комплекс. На его территории расположены два трехэтажных общежития, каждое — на 145 мест, а также 15-квартирный дом с 35 местами. Каждый месяц в поселок приезжают около одной тысячи человек. Подавляющее число проживающих — сотрудники Уренгойского газопромыслового управления.
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