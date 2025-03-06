06 марта 2025

Губернатор ХМАО организовал фуршет для подчиненных к 8 марта. Инсайд

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В Доме правительства отметили Международный женский день фуршетом (фотоиллюстрация)
В Доме правительства отметили Международный женский день фуршетом (фотоиллюстрация) Фото:
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал фуршет для подчиненных к 8 марта. Он собрал заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты, сообщил URA.RU источник в правительстве округа.

«Кухарук собрал своих заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты на фуршете. На протяжении 14 лет 8 марта был большей частью праздником экс-губернатора Натальи Комаровой — все подчиненные поздравляли ее, а тусовки устраивало каждое ведомство кулуарно. Но теперь это станет пережитком прошлого», — сообщает инсайдер.

Другой источник в кабмине подтвердил, что глава региона поздравлял сотрудниц Белого дома. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал фуршет для подчиненных к 8 марта. Он собрал заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты, сообщил URA.RU источник в правительстве округа. «Кухарук собрал своих заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты на фуршете. На протяжении 14 лет 8 марта был большей частью праздником экс-губернатора Натальи Комаровой — все подчиненные поздравляли ее, а тусовки устраивало каждое ведомство кулуарно. Но теперь это станет пережитком прошлого», — сообщает инсайдер. Другой источник в кабмине подтвердил, что глава региона поздравлял сотрудниц Белого дома. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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