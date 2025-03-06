Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал фуршет для подчиненных к 8 марта. Он собрал заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты, сообщил URA.RU источник в правительстве округа.
«Кухарук собрал своих заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты на фуршете. На протяжении 14 лет 8 марта был большей частью праздником экс-губернатора Натальи Комаровой — все подчиненные поздравляли ее, а тусовки устраивало каждое ведомство кулуарно. Но теперь это станет пережитком прошлого», — сообщает инсайдер.
Другой источник в кабмине подтвердил, что глава региона поздравлял сотрудниц Белого дома. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!