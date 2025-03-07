Британия передала Украине 971 млн долларов, обеспеченных активами РФ

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Украина получила часть кредита от Великобритании на военные нужды
Украина получила часть кредита от Великобритании на военные нужды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев получил от Великобритании 971 миллион долларов — эти средства она изъяла из замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллионов фунтов (971 миллион долларов, — прим. URA.RU)», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Данный транш был осуществлен в рамках инициативы стран «Большой семерки» — «Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины», G7 ERA. Украинский премьер отмечал, что данная инициатива предусматривает передачу Украине около 50 миллиардов долларов. 

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Лондон и Киев подписали соглашение о получении последним 2,26 миллиардов фунтов на военные расходы. Этот кредит должен поступить в страну тремя платежами по 752 миллиона фунтов в течение трех лет.

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Киев получил от Великобритании 971 миллион долларов — эти средства она изъяла из замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллионов фунтов (971 миллион долларов, — прим. URA.RU)», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Данный транш был осуществлен в рамках инициативы стран «Большой семерки» — «Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов для Украины», G7 ERA. Украинский премьер отмечал, что данная инициатива предусматривает передачу Украине около 50 миллиардов долларов.  Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Лондон и Киев подписали соглашение о получении последним 2,26 миллиардов фунтов на военные расходы. Этот кредит должен поступить в страну тремя платежами по 752 миллиона фунтов в течение трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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