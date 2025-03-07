В ХМАО цены на мясо и овощи взлетели за неделю

В Югре стоимость основных продуктов подскочила за неделю. Больше всего в цене прибавили говядина, картошка, капуста, лук, сливочное масло, исходя из данных Росстата.
«За неделю — с конца февраля по начало марта цена говядины выросла почти на 0,7%, картошки — на 2,5%, капусты — на 2,2%, лука — на 0,1%», — следует из аналитики Росстата. Стоимость говядины в ХМАО сейчас составляет 723, 65 рублей за килограмм, картошка обойдется в 66,39 рублей за килограмм, килограмм капусты и лука соответственно 60,02 рублей и 57,14 рублей. Сливочное масло продают в среднем по 1324,26 за килограмм — это на один процент больше, чем неделей ранее.
Стоимость курицы, напротив, снизилась — почти на один рубль, средняя цена в регионе за килограмм 253,55 рублей, неизменной осталась цена баранины — 827, 20 рублей. Незначительно упали в цене свекла и морковь.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросли цены на мясные консервы для детского питания, сосиски и водку. Помимо этого подорожали: говядина (на 18 рублей), маргарин (на 15 рублей), рыба (на 13 рублей), вареная колбаса (на 11 рублей), творог (на 11 рублей),
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