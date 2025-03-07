В подмосковных Химках 42-летний уроженец Свердловской области выпал из окна многоэтажки, проломив при падении крышу премиального китайского автомобиля. Тело мужчины оказалось в салоне иномарки, рассказал очевидец.
«Евгений К. рухнул прямо на крышу китайского автомобиля и оказался в салоне. От полученных травм он скончался на месте», — передает telegram-канал «МК: срочные новости» слова собеседника. Силовики проводят расследование.
От крыши машины не осталось буквально ничего целого. Подобную модель на рынке оценивают в пять миллионов рублей.
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