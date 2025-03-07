Свердловчанин выпал из окна многоэтажки, проломив крышу люксовой иномарки. Фото

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Мужчина скончался на месте (архивное фото)
Мужчина скончался на месте (архивное фото) Фото:

В подмосковных Химках 42-летний уроженец Свердловской области выпал из окна многоэтажки, проломив при падении крышу премиального китайского автомобиля. Тело мужчины оказалось в салоне иномарки, рассказал очевидец.

«Евгений К. рухнул прямо на крышу китайского автомобиля и оказался в салоне. От полученных травм он скончался на месте», — передает telegram-канал «МК: срочные новости» слова собеседника. Силовики проводят расследование.

От крыши машины не осталось буквально ничего целого. Подобную модель на рынке оценивают в пять миллионов рублей.

На место ЧП сбежались очевидцы
На место ЧП сбежались очевидцы
Фото:

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В подмосковных Химках 42-летний уроженец Свердловской области выпал из окна многоэтажки, проломив при падении крышу премиального китайского автомобиля. Тело мужчины оказалось в салоне иномарки, рассказал очевидец. «Евгений К. рухнул прямо на крышу китайского автомобиля и оказался в салоне. От полученных травм он скончался на месте», — передает telegram-канал «МК: срочные новости» слова собеседника. Силовики проводят расследование. От крыши машины не осталось буквально ничего целого. Подобную модель на рынке оценивают в пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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