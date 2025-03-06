Самый счастливый мэр России — глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков — спел и сплясал для жительниц Арктики. Он устроил в самом теплой точке притяжения Белоярского (торговом центре) раздачу тюльпанов, не забывая под шумок агитировать девушек рожать не менее троих детей и прожить в его муниципалитете до ста лет. Видео опубликовал градоначальник в своем telegram-канале.
«С наступающим праздником! Мира, счастья, добра! До ста лет живете — вот парни сейчас вам песню споют, и проживете сто лет в Белоярском. <...> Чтоб у вас с мужьями все было в порядке, с детьми, с внуками. У кого нет троих детей — агитируйте, что в Арктике должно быть не меньше трех детей в семье. <...> Выручки хорошей, ребята вам сейчас настроение поднимут. Бросите нафиг эту торговлю и пойдете праздновать», — с такими словами одаривал землячек тюльпанами к 8 марта глава района.
Маненков станцевал с сотрудницами ТРЦ «Оазис Плаза». Его сопровождали баянист и группа мужчин, исполнявших популярные у женщин старшей возрастной категории хиты.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил своих заместительниц, начальниц департаментов и глав ведомств с 8 марта. В правительстве организовали фуршет, а глава региона подарил подчиненным цветы.
Видео: telegram-канал Сергея Маненкова
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