«Введу масштабные санкции»: Трамп резко поменял тон в отношении России в контексте украинского конфликта

Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России
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Трамп думает о введении новых санкций в отношении РФ
Трамп думает о введении новых санкций в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций в отношении России в связи с текущей ситуацией на Украине. Он подчеркнул необходимость таких действий до достижения мирного урегулирования конфликта.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно „разносит“ Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций ... до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер также заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций и тарифов против России. Трамп призвал обе стороны конфликта к незамедлительному началу переговоров для достижения мирного соглашения.

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций в отношении России в связи с текущей ситуацией на Украине. Он подчеркнул необходимость таких действий до достижения мирного урегулирования конфликта. «Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно „разносит“ Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций ... до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Американский лидер также заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций и тарифов против России. Трамп призвал обе стороны конфликта к незамедлительному началу переговоров для достижения мирного соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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