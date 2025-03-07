Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций в отношении России в связи с текущей ситуацией на Украине. Он подчеркнул необходимость таких действий до достижения мирного урегулирования конфликта.
«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно „разносит“ Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций ... до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Американский лидер также заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций и тарифов против России. Трамп призвал обе стороны конфликта к незамедлительному началу переговоров для достижения мирного соглашения.
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