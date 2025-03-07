«Тема квадроберов не закрыта»: Яна Поплавская предупредила об опасности

Актриса Яна Поплавская убеждена, что в России пока рано говорить о том, что субкультура квадроберов в прошлом. А чтобы минимизировать распространение этого течения, стоит пересмотреть формат передачи «Маска» на НТВ, в которой участники переодеваются в животных. В беседе с URA.RU актриса прояснила свою позицию.
«Пока в Госдуме у нас говорят о том, что проблема квадроберов больше не актуальна, по телевидению идут передачи, в которых активно это пропагандируется. Например, ток-шоу "60 минут", где ведущие обсуждают женщину-лошадь. Чем это лучше "Маски"? Двойные стандарты получаются», — говорит актриса.
После того, как Яна опубликовала в своем Telegram-канале пост о пропаганде квадробинга в «Маске», журналисты обратились за комментарием к продюсеру Иосифу Пригожину, супругу постоянного члена жюри шоу, певицы Валерии. Пригожин якобы саркастично отреагировал на слова коллеги, однако Поплавская утверждает: ничего такого не было. «Я только что перед вашим звонком общалась с Иосифом Пригожиным, он говорит, что никому ни слова обо мне не сказал».
Поплавская много лет активно занимается социальной деятельностью, которая в том числе касается детей. Актриса заявляет, что родители часто обращаются к ней с запросом, как воспитывать своих чад, когда из средств массовой информации регулярно транслируется подобная картинка. «И это даже не наша история, это франшиза корейского шоу», — подчеркивает Яна.
Поплавская видит будущее в шоу, в которых раскрывают таланты. Однако и тут есть подводные камни. Звезде нравится формат проекта «Голос», который выходит на Первом канале. Но у нее возникает вопрос о дальнейшей творческой деятельности конкурсантов. «Где все участники, например, дети из „Голоса. Дети“? Я за последние три года не видела нигде никого. У нас на сцене все та же старая гвардия. У них есть яростное нежелание уступать свое место. Я понимаю, что всем хочется заработать. Но это же превращается в безумие, когда по всем каналам Киркоров», — заключила Яна.
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