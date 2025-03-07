Прибыль пермского завода - гиганта достигла 29 млрд рублей

Пермское ПАО «Уралкалий» по итогам 2024 года получило чистую прибыль в размере 29,2 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, сообщает ТАСС.
«ПАО „Уралкалий“, один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2024 года получил чистую прибыль в размере 29,221 миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, следует из отчетности компании», — сообщает ТАСС. Расчет прибыли проводился по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
«Уралкалий» является одним из ведущих производителей калийно-магниевых солей в мире. Производственные мощности компании находятся в Березниках и Соликамске. Производственная цепочка компании охватывает все виды деятельности от добычи калийной руды до поставок готовой продукции потребителям по всему миру.
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