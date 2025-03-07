В Подмосковье депутат попытался покончить с собой

Депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, член «Единой России» Виктор Дьяков попытался покончить с собой в Подмосковье. Он сделал это на фоне проблем в семье, сообщают telegram-каналы.
«Депутат „Единой России“ попытался покончить с собой в Подмосковье», — пишет telegram-канал Baza. Это произошло в районе Рублево-Успенского шоссе, очевидцы вызвали скорую помощь, Дьяков был отправлен в реанимацию.
Ранее у бывшей жены депутата украли их общих детей. В октябре был похищен мальчик, в декабре, в магазине, девочка. Женщина обвинила в похищении Дьякова. Суд длился около пяти часов из-за большого количества доказательств с обеих сторон. В итоге было решено оставить детей у отца для избежания нового стресса из-за переезда. При этом сам депутат на суде не присутствовал, поскольку основную работу он исполняет в Москве, сообщает РЕН ТВ.
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