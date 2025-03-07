Niletto появился на публике вместе с новой девушкой

Девушка постоянно делиться своими фотографиями в соцсетях
Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) посетил Comedy Club вместе со своей новой девушкой Екатериной. Она тоже из Свердловской области.
«Я из города Серова и работаю фотографом. Мы познакомились в соцсетях. Конечно, первым написал Данил, сказал: „Ты очень красивая“», — поделилась девушка. Сам артист добавил, что Екатерина сразу понравилась ему. Это было их первое официальное мероприятие, на котором они представили себя как пару. Запись программы вышла на ТНТ 7 марта.
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