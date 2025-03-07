Пермяков позвали на лесную фотопрогулку

Жителей Перми пригласили на фотопрогулку по Андроновскому лесу. Она пройдет 9 марта в 11:00. Место встречи — улица Ягодная, 26/22, у начала экологической тропы, сообщается на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
«Участников ожидает увлекательная экскурсия по экологической тропе. Они смогут насладиться великолепными панорамами, освоить основы пейзажной фотографии и запечатлеть красивые моменты зимнего леса», — говорится в сообщении. Участие бесплатное, но требуется регистрация по ссылке.
Как рассказывало ранее URA.RU, в Перми обустроили зону отдыха в долину реки Егошихи. На пешеходном маршруте в долине реки Егошихи появились качели, скамейка и тумбы.
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