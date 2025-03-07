07 марта 2025

Пермяков позвали на лесную фотопрогулку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки сделают на природе яркие снимки
Пермяки сделают на природе яркие снимки Фото:

Жителей Перми пригласили на фотопрогулку по Андроновскому лесу. Она пройдет 9 марта в 11:00. Место встречи — улица Ягодная, 26/22, у начала экологической тропы, сообщается на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми. 

«Участников ожидает увлекательная экскурсия по экологической тропе. Они смогут насладиться великолепными панорамами, освоить основы пейзажной фотографии и запечатлеть красивые моменты зимнего леса», — говорится в сообщении. Участие бесплатное, но требуется регистрация по ссылке

Как рассказывало ранее URA.RU, в Перми обустроили зону отдыха в долину реки Егошихи. На пешеходном маршруте в долине реки Егошихи появились качели, скамейка и тумбы.

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Жителей Перми пригласили на фотопрогулку по Андроновскому лесу. Она пройдет 9 марта в 11:00. Место встречи — улица Ягодная, 26/22, у начала экологической тропы, сообщается на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми.  «Участников ожидает увлекательная экскурсия по экологической тропе. Они смогут насладиться великолепными панорамами, освоить основы пейзажной фотографии и запечатлеть красивые моменты зимнего леса», — говорится в сообщении. Участие бесплатное, но требуется регистрация по ссылке.  Как рассказывало ранее URA.RU, в Перми обустроили зону отдыха в долину реки Егошихи. На пешеходном маршруте в долине реки Егошихи появились качели, скамейка и тумбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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