07 марта 2025

В Екатеринбурге продают трешку с мебелью, техникой и камином за 15 миллионов рублей. Фото

В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру вместе с мебелью и техникой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, в котором продается квартира
Дом, в котором продается квартира Фото:

В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру вместе техникой, мебелью и камином в Железнодорожном районе за 15 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Oкна выxодят на две стороны. Пpoдается сo всей мeбeлью и тeхникой. Kуxня увеличeна за cчет чaсти бaлкона. Три застекленных балкона с капитальным ремонтом», — написано в объявлении. На фотографиях можно заметить электронный камин в комнате.

По словам продавца, квартира находится на 3 этаже и жилплощадь с отличной звуко- и теплоизоляцией. Рядом с квартирой расположены транспортные остановки, магазины, торговые центры, школы, детские сады, поликлиники и спортивные клубы. 

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В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру вместе техникой, мебелью и камином в Железнодорожном районе за 15 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Oкна выxодят на две стороны. Пpoдается сo всей мeбeлью и тeхникой. Kуxня увеличeна за cчет чaсти бaлкона. Три застекленных балкона с капитальным ремонтом», — написано в объявлении. На фотографиях можно заметить электронный камин в комнате. По словам продавца, квартира находится на 3 этаже и жилплощадь с отличной звуко- и теплоизоляцией. Рядом с квартирой расположены транспортные остановки, магазины, торговые центры, школы, детские сады, поликлиники и спортивные клубы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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