В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру вместе техникой, мебелью и камином в Железнодорожном районе за 15 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Oкна выxодят на две стороны. Пpoдается сo всей мeбeлью и тeхникой. Kуxня увеличeна за cчет чaсти бaлкона. Три застекленных балкона с капитальным ремонтом», — написано в объявлении. На фотографиях можно заметить электронный камин в комнате.
По словам продавца, квартира находится на 3 этаже и жилплощадь с отличной звуко- и теплоизоляцией. Рядом с квартирой расположены транспортные остановки, магазины, торговые центры, школы, детские сады, поликлиники и спортивные клубы.
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