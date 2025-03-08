МВД объявило в повторный розыск иноагента Аскерова*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МВД повторно объявили в розыск Аскерова*, он должен выплатить в РФ 130 тысяч рублей долгов
В МВД повторно объявили в розыск Аскерова*, он должен выплатить в РФ 130 тысяч рублей долгов Фото:

МВД России объявило в повторный розыск экс-участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов). Он обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ведомство. 

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался <...> без меры пресечения», — говорится в карточке из базы розыска. Информация размещена на сайте МВД. 

Ранее Савеловский районный суд Москвы уже трижды назначал Аскерову штрафы: в сентябре 2023 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей за несоблюдение требования об использовании плашки иноагента, в августе суд вынес постановление о штрафе на такую же сумму за непредставление отчетности иноагентом в соответствующие органы. Также в январе 2024 года на мужчину был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Итого долг Аскерова перед государством составил 130 тысяч рублей

Все указанное выше привело к возбуждению трех исполнительных производств со стороны московских судебных приставов, последнее из которых начато в начале февраля 2025 года. Счета Ровшана Аскерова были арестованы из-за неуплаты долга. Кроме того, в отношении мужчины ведется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он размещал в соцсетях ложные утверждения, дискредитирующие память маршала СССР Георгия Жукова. В результате Аскеров был заочно арестован и объявлен в розыск. При этом он давно покинул территорию России. 

*Ровшан Аскеров признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России объявило в повторный розыск экс-участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов). Он обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ведомство.  «Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался <...> без меры пресечения», — говорится в карточке из базы розыска. Информация размещена на сайте МВД.  Ранее Савеловский районный суд Москвы уже трижды назначал Аскерову штрафы: в сентябре 2023 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей за несоблюдение требования об использовании плашки иноагента, в августе суд вынес постановление о штрафе на такую же сумму за непредставление отчетности иноагентом в соответствующие органы. Также в январе 2024 года на мужчину был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Итого долг Аскерова перед государством составил 130 тысяч рублей.  Все указанное выше привело к возбуждению трех исполнительных производств со стороны московских судебных приставов, последнее из которых начато в начале февраля 2025 года. Счета Ровшана Аскерова были арестованы из-за неуплаты долга. Кроме того, в отношении мужчины ведется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он размещал в соцсетях ложные утверждения, дискредитирующие память маршала СССР Георгия Жукова. В результате Аскеров был заочно арестован и объявлен в розыск. При этом он давно покинул территорию России.  *Ровшан Аскеров признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...