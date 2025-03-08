МВД объявило в повторный розыск иноагента Аскерова*

МВД России объявило в повторный розыск экс-участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов). Он обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ведомство.
«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался <...> без меры пресечения», — говорится в карточке из базы розыска. Информация размещена на сайте МВД.
Ранее Савеловский районный суд Москвы уже трижды назначал Аскерову штрафы: в сентябре 2023 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей за несоблюдение требования об использовании плашки иноагента, в августе суд вынес постановление о штрафе на такую же сумму за непредставление отчетности иноагентом в соответствующие органы. Также в январе 2024 года на мужчину был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Итого долг Аскерова перед государством составил 130 тысяч рублей.
Все указанное выше привело к возбуждению трех исполнительных производств со стороны московских судебных приставов, последнее из которых начато в начале февраля 2025 года. Счета Ровшана Аскерова были арестованы из-за неуплаты долга. Кроме того, в отношении мужчины ведется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он размещал в соцсетях ложные утверждения, дискредитирующие память маршала СССР Георгия Жукова. В результате Аскеров был заочно арестован и объявлен в розыск. При этом он давно покинул территорию России.
*Ровшан Аскеров признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов
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