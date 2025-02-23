Иноагент Аскеров* задолжал России 130 тысяч рублей

Российский журналист и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов) задолжал в России 130 тысяч рублей, следует из судебных материалов. Против него возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых было начато в начале февраля текущего года.
«Аскеров в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться.
В сентябре 2023 года суд наложил штраф на Аскерова в размере 40 тысяч рублей за несоблюдение требований о маркировке иностранным агентом. Ранее, в августе того же года, он был оштрафован на аналогичную сумму за несвоевременную подачу отчетности в соответствующий госорган в качестве иноагента. Кроме того, в январе 2024 года суд также вынес постановление о штрафе в размере 50 тысяч рублей по тем же основаниям.
Помимо финансовых обязательств, против Аскерова также ведется уголовное расследование по обвинению в реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он распространял в социальных сетях ложные сведения, оскорбляющие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Журналист уже заочно арестован и объявлен в розыск.
В конце января текущего года экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова внесли в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг принял решение включить Аскерова в перечень под номером 1623.
*Ровшан Аскеров признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов
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