Иноагент Аскеров* задолжал России 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей Фото:

Российский журналист и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов) задолжал в России 130 тысяч рублей, следует из судебных материалов. Против него возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых было начато в начале февраля текущего года.

«Аскеров в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться.

В сентябре 2023 года суд наложил штраф на Аскерова в размере 40 тысяч рублей за несоблюдение требований о маркировке иностранным агентом. Ранее, в августе того же года, он был оштрафован на аналогичную сумму за несвоевременную подачу отчетности в соответствующий госорган в качестве иноагента. Кроме того, в январе 2024 года суд также вынес постановление о штрафе в размере 50 тысяч рублей по тем же основаниям.

Помимо финансовых обязательств, против Аскерова также ведется уголовное расследование по обвинению в реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он распространял в социальных сетях ложные сведения, оскорбляющие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Журналист уже заочно арестован и объявлен в розыск.

В конце января текущего года экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова внесли в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг принял решение включить Аскерова в перечень под номером 1623.

*Ровшан Аскеров признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский журналист и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан Минюстом РФ иноагентом, входит в перечень экстремистов и террористов) задолжал в России 130 тысяч рублей, следует из судебных материалов. Против него возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых было начато в начале февраля текущего года. «Аскеров в общей сложности задолжал 130 тысяч рублей, против него возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на судебные материалы, с которыми ему удалось ознакомиться. В сентябре 2023 года суд наложил штраф на Аскерова в размере 40 тысяч рублей за несоблюдение требований о маркировке иностранным агентом. Ранее, в августе того же года, он был оштрафован на аналогичную сумму за несвоевременную подачу отчетности в соответствующий госорган в качестве иноагента. Кроме того, в январе 2024 года суд также вынес постановление о штрафе в размере 50 тысяч рублей по тем же основаниям. Помимо финансовых обязательств, против Аскерова также ведется уголовное расследование по обвинению в реабилитации нацизма. Следственный комитет РФ установил, что он распространял в социальных сетях ложные сведения, оскорбляющие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Журналист уже заочно арестован и объявлен в розыск. В конце января текущего года экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова внесли в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг принял решение включить Аскерова в перечень под номером 1623. *Ровшан Аскеров признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...