Знаток Ровшан Аскеров, против которого завели дело, уехал из РФ

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Ровшану Аскерову грозит до пяти лет колонии Фото:

Экс-игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, в отношении которого завели дело о реабилитации нацизма, не находится в настоящее время в России. Об этом заявил сам знаток.

«Что я должен прокомментировать? Я нахожусь не в России, слава Богу. В отличие от вас. Мне повезло, а вам нет. Возбуждено ли дело, я не знаю. Я не в России, и все, что там происходит, мало меня интересует», — заявил Аскеров в беседе с «Ридусом».

Следственный комитет РФ ранее сообщал, что на бывшего игрока «Что? Где? Когда?» завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом послужил пост Аскерова в соцсетях, где он оскорбляет советского полководца Георгия Жукова. По этой статье знатоку грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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Экс-игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, в отношении которого завели дело о реабилитации нацизма, не находится в настоящее время в России. Об этом заявил сам знаток. «Что я должен прокомментировать? Я нахожусь не в России, слава Богу. В отличие от вас. Мне повезло, а вам нет. Возбуждено ли дело, я не знаю. Я не в России, и все, что там происходит, мало меня интересует», — заявил Аскеров в беседе с «Ридусом». Следственный комитет РФ ранее сообщал, что на бывшего игрока «Что? Где? Когда?» завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом послужил пост Аскерова в соцсетях, где он оскорбляет советского полководца Георгия Жукова. По этой статье знатоку грозит срок до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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