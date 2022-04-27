Знаток Ровшан Аскеров, против которого завели дело, уехал из РФ

27 апреля 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Ровшану Аскерову грозит до пяти лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, в отношении которого завели дело о реабилитации нацизма, не находится в настоящее время в России. Об этом заявил сам знаток. «Что я должен прокомментировать? Я нахожусь не в России, слава Богу. В отличие от вас. Мне повезло, а вам нет. Возбуждено ли дело, я не знаю. Я не в России, и все, что там происходит, мало меня интересует», — заявил Аскеров в беседе с «Ридусом». Следственный комитет РФ ранее сообщал, что на бывшего игрока «Что? Где? Когда?» завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом послужил пост Аскерова в соцсетях, где он оскорбляет советского полководца Георгия Жукова. По этой статье знатоку грозит срок до пяти лет лишения свободы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экс-игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, в отношении которого завели дело о реабилитации нацизма, не находится в настоящее время в России. Об этом заявил сам знаток. «Что я должен прокомментировать? Я нахожусь не в России, слава Богу. В отличие от вас. Мне повезло, а вам нет. Возбуждено ли дело, я не знаю. Я не в России, и все, что там происходит, мало меня интересует», — заявил Аскеров в беседе с «Ридусом». Следственный комитет РФ ранее сообщал, что на бывшего игрока «Что? Где? Когда?» завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом послужил пост Аскерова в соцсетях, где он оскорбляет советского полководца Георгия Жукова. По этой статье знатоку грозит срок до пяти лет лишения свободы.