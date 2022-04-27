На игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма», — уточнили в ведомстве. Информация размещена на сайте СК РФ.
По данным следствия, Аскеров на своей странице в соцсетях оскорбил память российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Как уточняет «Царьград», Аскеров называл его «воришкой» и «мародером со стажем».
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На игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. «В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма», — уточнили в ведомстве. Информация размещена на сайте СК РФ. По данным следствия, Аскеров на своей странице в соцсетях оскорбил память российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Как уточняет «Царьград», Аскеров называл его «воришкой» и «мародером со стажем».