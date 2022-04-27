На знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова завели уголовное дело

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Военные охотники. Челябинск., портрет, маршал жуков
Знаток Аскеров оскорбил Георгия Жукова Фото:

На игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма», — уточнили в ведомстве. Информация размещена на сайте СК РФ.

По данным следствия, Аскеров на своей странице в соцсетях оскорбил память российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Как уточняет «Царьград», Аскеров называл его «воришкой» и «мародером со стажем».

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На игрока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. «В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма», — уточнили в ведомстве. Информация размещена на сайте СК РФ. По данным следствия, Аскеров на своей странице в соцсетях оскорбил память российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Как уточняет «Царьград», Аскеров называл его «воришкой» и «мародером со стажем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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