The Hill: Трамп «наконец-то» начал давить на Россию

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Трамп рассматривает возможность введения санкций до момента перемирия России и Украины
Трамп рассматривает возможность введения санкций до момента перемирия России и Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» выразил намерение ужесточить политику в отношении России, объявив о возможности введения новых санкций. Об этом сообщает The Hill. 

«Трамп наконец-то оказывает небольшое давление на Россию», — пишет издание. Там напомнили, что американский лидер рассматривает возможность введения банковских санкций против РФ до момента достижения перемирия с Украиной.

За несколько дней до запланированных переговоров администрации США с украинскими представителями в Саудовской Аравии по вопросу завершения конфликта, Трамп выразил готовность к санкциям против России. В контексте украинского конфликта, президент США провел разговоры как с главой Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным, при этом критически относясь к действиям Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Украины, если та не прекратит боевые действия с Россией. Он подчеркнул, что работать с Киевом оказалось сложнее, чем с Москвой. Тем не менее, ряд республиканских законодателей начали призывать президента отменить решение о приостановке военной помощи, предостерегая о серьезных негативных последствиях продолжительного прекращения американской поддержки.

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Президент США Дональд Трамп «наконец-то» выразил намерение ужесточить политику в отношении России, объявив о возможности введения новых санкций. Об этом сообщает The Hill.  «Трамп наконец-то оказывает небольшое давление на Россию», — пишет издание. Там напомнили, что американский лидер рассматривает возможность введения банковских санкций против РФ до момента достижения перемирия с Украиной. За несколько дней до запланированных переговоров администрации США с украинскими представителями в Саудовской Аравии по вопросу завершения конфликта, Трамп выразил готовность к санкциям против России. В контексте украинского конфликта, президент США провел разговоры как с главой Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным, при этом критически относясь к действиям Зеленского. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Украины, если та не прекратит боевые действия с Россией. Он подчеркнул, что работать с Киевом оказалось сложнее, чем с Москвой. Тем не менее, ряд республиканских законодателей начали призывать президента отменить решение о приостановке военной помощи, предостерегая о серьезных негативных последствиях продолжительного прекращения американской поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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