The Hill: Трамп «наконец-то» начал давить на Россию

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» выразил намерение ужесточить политику в отношении России, объявив о возможности введения новых санкций. Об этом сообщает The Hill.
«Трамп наконец-то оказывает небольшое давление на Россию», — пишет издание. Там напомнили, что американский лидер рассматривает возможность введения банковских санкций против РФ до момента достижения перемирия с Украиной.
За несколько дней до запланированных переговоров администрации США с украинскими представителями в Саудовской Аравии по вопросу завершения конфликта, Трамп выразил готовность к санкциям против России. В контексте украинского конфликта, президент США провел разговоры как с главой Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным, при этом критически относясь к действиям Зеленского.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Украины, если та не прекратит боевые действия с Россией. Он подчеркнул, что работать с Киевом оказалось сложнее, чем с Москвой. Тем не менее, ряд республиканских законодателей начали призывать президента отменить решение о приостановке военной помощи, предостерегая о серьезных негативных последствиях продолжительного прекращения американской поддержки.
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