ВС Украины активно разыскивают не менее десяти известных артистов, которые покинули страну и не вернулись. Так, в список вошли певцы Иван Дорн, Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник), Потап (Алексей Потапенко — участник дуэта «Потап и Настя»), Artik (Артем Умрихин — бывший участник дуэта Artik & Asti), а также участники национального отбора на Евровидение — братья Беляковы из группы MBreeze и Василий Демчук (DEMCHUK). Их хотят привлечь к мобилизации, сообщили журналисты.
«Не менее десяти украинских артистов находятся в розыске со стороны Вооруженных сил Украины. Эти звезды покинули страну и не вернулись», — передает Life.ru.
Среди тех, кто получил «черную метку», находятся Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik и другие. Утверждается, что данные исполнители избегали мобилизации, заявляя о своем намерении провести за границей концерты в поддержку ВСУ. Они получили разрешение от Минкульта Украины и выехали на Запад, обманывая или подкупая сопровождающих их официальных лиц. В страну они не вернулись.
Украинские власти осознали ситуацию лишь спустя время, в результате чего были предприняты меры, включая запрет на выезд для известных исполнителей, а также возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников Министерства культуры, ответственных за их отъезд. В результате таких мер певица Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) оказалась неспособна покинуть Украину, при этом к ней был приставлен специальный сотрудник. Отмечается, что уехавшие артисты живут в Европе, США и Израиле, где активно проводят концерты в различных городах и не планируют возвращаться на родину.
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