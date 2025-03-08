«Военное обозрение» сообщило о самом мощном ударе ВС РФ по Украине за месяц

В ночь с 6 на 7 марта российские ВС осуществили серию ударов по объектам на западе Украины, что стало наиболее масштабной атакой за последний месяц. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
«В течение ночи с 6 на 7 марта были нанесены многочисленные удары по объектам противника в целом ряде областей. <..>Это наиболее массированный удар за последний как минимум месяц», — сообщает издание.
Там уточнили, что серия взрывов произошла в Тернополе и Ивано-Франковске. Кроме того, зарегистрированы многочисленные случаи артиллерийских ударов в Черновицкой области.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.