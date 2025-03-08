«Военное обозрение» сообщило о самом мощном ударе ВС РФ по Украине за месяц

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Взрывы зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске
Взрывы зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 6 на 7 марта российские ВС осуществили серию ударов по объектам на западе Украины, что стало наиболее масштабной атакой за последний месяц. Об этом сообщает издание «Военное обозрение». 

«В течение ночи с 6 на 7 марта были нанесены многочисленные удары по объектам противника в целом ряде областей. <..>Это наиболее массированный удар за последний как минимум месяц», — сообщает издание. 

Там уточнили, что серия взрывов произошла в Тернополе и Ивано-Франковске. Кроме того, зарегистрированы многочисленные случаи артиллерийских ударов в Черновицкой области.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается.

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В ночь с 6 на 7 марта российские ВС осуществили серию ударов по объектам на западе Украины, что стало наиболее масштабной атакой за последний месяц. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».  «В течение ночи с 6 на 7 марта были нанесены многочисленные удары по объектам противника в целом ряде областей. <..>Это наиболее массированный удар за последний как минимум месяц», — сообщает издание.  Там уточнили, что серия взрывов произошла в Тернополе и Ивано-Франковске. Кроме того, зарегистрированы многочисленные случаи артиллерийских ударов в Черновицкой области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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