07 марта 2025

На Сортировке улицы заливает нечистотами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из люка нечистоты вылились на проезжую часть (архивное фото)
Из люка нечистоты вылились на проезжую часть (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге улицы начало затапливать из канализационного люка в жилом районе Сортировочный. Нечистоты начали выливаться на улице Техническая, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Праздничный фонтанчик на улице Техническая», — передает telegram-канал «Дно Исети». Судя по кадрам из-за прорыва канализации образовались лужи. Машинам приходится объезжать по краю дороги. Нечистоты сливаются на дорогу из люка на прилегающем тротуаре.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге улицы начало затапливать из канализационного люка в жилом районе Сортировочный. Нечистоты начали выливаться на улице Техническая, сообщили очевидцы в соцсетях. «Праздничный фонтанчик на улице Техническая», — передает telegram-канал «Дно Исети». Судя по кадрам из-за прорыва канализации образовались лужи. Машинам приходится объезжать по краю дороги. Нечистоты сливаются на дорогу из люка на прилегающем тротуаре. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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