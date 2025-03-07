В Екатеринбурге улицы начало затапливать из канализационного люка в жилом районе Сортировочный. Нечистоты начали выливаться на улице Техническая, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Праздничный фонтанчик на улице Техническая», — передает telegram-канал «Дно Исети». Судя по кадрам из-за прорыва канализации образовались лужи. Машинам приходится объезжать по краю дороги. Нечистоты сливаются на дорогу из люка на прилегающем тротуаре.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского «Водоканала» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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