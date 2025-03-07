На 8 Марта для югорчанок подготовили тематические вечеринки, музыкальные вечера в ресторанах, шоу-балет, дефиле и спектакли. Также в Международный женский день на сцене в Сургуте будет отжигать поп-звезда Anna Asti. Где повеселиться c подругами в этот уикэнд — в афише URA.RU.
Подарит праздник сургутянкам не только Asti, а и скрипачка Евгения Зима. Вместе с виртуозами Санкт-Петербурга она выступит с концертом современной классики в филармонии. Музыкальный вечер с DJ-сетами также устроит гастрокафе Sentori. А модное дефиле покажут в ТРЦ «Сургут Сити Молл». Ночные развлекательные программы закатят и в местных клубах — ONIX и Gallery Club. А посмотреть шоу-балет можно в «Вавилоне».
В Ханты-Мансийске на сцену КТЦ «Югра-Классик» выйдет народный артист, пианист и дирижер Сергей Жилин. Под его управлением оркестр исполнит симфоническую программу. А в кафе «Культштаб» тем временем актриса театра обско-угорских народов «Солнце» покажет интерактивный моноспектакль «Демоническая женщина».
Вартовчанок с джентльменами также приглашают на спектакль «На том же месте, в тот же час» в драмтеатр. А продолжить вечер под живую музыку можно в ресторане «Аквариум».
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