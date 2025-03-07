СК начал проверку после ДТП с автобусом в Перми, где пострадал ребенок

Следственный комитет России по Пермскому краю начал проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«В дневное время 8 марта 2025 года водитель автомобиля, осуществляя движение по улице Мира города Перми допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автобуса получила ушиб. После оказания медицинской помощь ребенок отпущен домой», — сообщили в пресс-службе.
Следователями СО по Индустриальному району Перми проводится осмотр места ЧП и транспортного средства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!