07 марта 2025

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Перми, где пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи осматривают место ЧП и транспортное средство
Следователи осматривают место ЧП и транспортное средство Фото:

Следственный комитет России по Пермскому краю начал проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«В дневное время 8 марта 2025 года водитель автомобиля, осуществляя движение по улице Мира города Перми допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автобуса получила ушиб. После оказания медицинской помощь ребенок отпущен домой», — сообщили в пресс-службе.

Следователями СО по Индустриальному району Перми проводится осмотр места ЧП и транспортного средства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В результате столкновения несовершеннолетняя пассажирка получила ушиб
В результате столкновения несовершеннолетняя пассажирка получила ушиб
Фото:

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Следственный комитет России по Пермскому краю начал проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. «В дневное время 8 марта 2025 года водитель автомобиля, осуществляя движение по улице Мира города Перми допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автобуса получила ушиб. После оказания медицинской помощь ребенок отпущен домой», — сообщили в пресс-службе. Следователями СО по Индустриальному району Перми проводится осмотр места ЧП и транспортного средства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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