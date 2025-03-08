Президент МОК выступил за возврат российских спортсменов на Олимпиаду

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Президент МОК заявил о главной миссии олимпийского движения
Президент МОК заявил о главной миссии олимпийского движения Фото:

Спортивные федерации должны обратить пристальное внимание на вопрос допуска российских спортсменов до квалификационных турниров Олимпиады. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Миссия олимпийского движения — объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», — заявил Томас Бах в интервью агентству AP в контексте разговора о возможности допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, в марте 2023 года, МОК уже предлагал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при условии отсутствия связей с вооруженными силами и командными видами спорта. Международный союз конькобежцев разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде в 2026 году, которая пройдет  в Милане и Кортина-д-Ампеццо. 

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Спортивные федерации должны обратить пристальное внимание на вопрос допуска российских спортсменов до квалификационных турниров Олимпиады. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Миссия олимпийского движения — объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», — заявил Томас Бах в интервью агентству AP в контексте разговора о возможности допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Его слова приводит ТАСС. Ранее, в марте 2023 года, МОК уже предлагал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при условии отсутствия связей с вооруженными силами и командными видами спорта. Международный союз конькобежцев разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде в 2026 году, которая пройдет  в Милане и Кортина-д-Ампеццо. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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