Президент МОК выступил за возврат российских спортсменов на Олимпиаду

Спортивные федерации должны обратить пристальное внимание на вопрос допуска российских спортсменов до квалификационных турниров Олимпиады. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Миссия олимпийского движения — объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», — заявил Томас Бах в интервью агентству AP в контексте разговора о возможности допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Его слова приводит ТАСС.
Ранее, в марте 2023 года, МОК уже предлагал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при условии отсутствия связей с вооруженными силами и командными видами спорта. Международный союз конькобежцев разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде в 2026 году, которая пройдет в Милане и Кортина-д-Ампеццо.
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