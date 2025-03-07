07 марта 2025

В Челябинске ищут участников поножовщины среди подростков. Видео

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Полицейские разыскивают участников резни в Челябинске
Полицейские разыскивают участников резни в Челябинске Фото:

В Челябинске полицейские ищут участников инцидента, попавшего на кадры уличных камер видеонаблюдения, сообщили в Главном управлении МВД России по региону. По предварительным данным, подростки устроили драку, один из ее участников применил нож. 

«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению участников инцидента, запечатленного камерой уличного наблюдения. Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются», — рассказали в областном главке МВД.

Сотрудники полиции в настоящее время анализируют видеоматериал, который был опубликован в социальных сетях. На кадрах видна потасовка среди подростков. Очевидцы сообщили, что одного ранили ножом, другого толкнули в спину. 

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В Челябинске полицейские ищут участников инцидента, попавшего на кадры уличных камер видеонаблюдения, сообщили в Главном управлении МВД России по региону. По предварительным данным, подростки устроили драку, один из ее участников применил нож.  «Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению участников инцидента, запечатленного камерой уличного наблюдения. Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются», — рассказали в областном главке МВД. Сотрудники полиции в настоящее время анализируют видеоматериал, который был опубликован в социальных сетях. На кадрах видна потасовка среди подростков. Очевидцы сообщили, что одного ранили ножом, другого толкнули в спину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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