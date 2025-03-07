В Челябинске полицейские ищут участников инцидента, попавшего на кадры уличных камер видеонаблюдения, сообщили в Главном управлении МВД России по региону. По предварительным данным, подростки устроили драку, один из ее участников применил нож.
«Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению участников инцидента, запечатленного камерой уличного наблюдения. Происшествие зарегистрировано в органах внутренних дел Челябинска, изложенные в сообщении сведения проверяются», — рассказали в областном главке МВД.
Сотрудники полиции в настоящее время анализируют видеоматериал, который был опубликован в социальных сетях. На кадрах видна потасовка среди подростков. Очевидцы сообщили, что одного ранили ножом, другого толкнули в спину.
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